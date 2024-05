Die Spitzenkandidatin der SPD für die Europawahl, Katarina Barley, wird an Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 9. Mai, die Südpfalz besuchen. Gemeinsam mit Staatsminister Alexander Schweitzer wird von 11 bis 12 Uhr am Maifest in Maikammer teilnehmen. Von 13.50 bis 14.45 Uhr ist sie bei der Wollmesheimer Weinvielfalt. Und von 15.15 bis 17 Uhr kann man sie beim Sandbahnrennen in Herxheim antreffen.