Einen schlimmen Anblick bot am Mittwochmorgen der Zugang zum „Wirtshaus am Dom“ und der Bereich der Maximilianstraße davor: Übeltäter hatten zugeschlagen. Die Polizei ermittelt.

Wirtshaus-Inhaber Jürgen Wässa hat die Sachbeschädigungen entdeckt und der Polizei gemeldet. Mobiliar des Freisitzes, der Eingangsbereich und das Straßenpflaster seien mit einer altölartigen Substanz beschmiert gewesen, berichtet er. Zudem war in roten Buchstaben ein Schriftzug auf der Straße zu entziffern, wenn auch für Wässa nicht zu deuten. „So etwas habe ich noch nicht erlebt“, so der Gastronom. Die schwarze Substanz sei noch feucht gewesen. Der Vorfall hat sich nach Einschätzung der Polizeiinspektion zwischen 6 und 8.15 Uhr ereignet. Zeugenhinweise gebe es bislang nicht. Die Ermittler schätzen den Schaden auf mindestens 500 Euro und bitten um Hinweise (Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de). Die Stadt hatte sich noch am Vormittag an der Schadensbeseitigung beteiligt. Wässa hofft nun, dass unter anderem Aufnahmen der öffentlichen Webcam am nahen Gebäude der Alten Münze bei der Aufklärung der Straftat helfen können.