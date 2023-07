Zahlreiche kranke und abgestorbene Bäume im Wäldchen am neuen Bauhaus gefährden die Verkehrssicherheit. Deshalb hat die Stadtverwaltung auf Anraten des kommissarischen Revierförsters Sebastian Löb vorgeschlagen, die Waldabteilung Jägerrast bis zum Herbst für Besucher zu sperren. Voraussichtlich im Oktober oder November sollen dann im Auftrag der Stadt die gefährlichen Bäume durch Mitarbeiter einer Fachfirma gefällt werden. Den Auftrag dafür will sie demnächst ausschreiben. Im der Sitzung des Umweltausschusses am Donnerstag ist es dann jedoch nach intensiver Diskussion nicht zu einer Abstimmung über den städtischen Vorschlag gekommen. Stattdessen erklärte Beigeordnete Irmgard Münch-Weinmann (Grüne), dass die Waldwege offen bleiben werden. Allerdings sollen Schilder aufgestellt werden, die Besucher auf die besondere Gefahrenlage hinweisen. Bei der Fällung kranker und abgestorbener Bäume im Herbst soll es bleiben. Julia Rehberger (SWG) hatte nachgefragt, ob der Radweg an der Straße in jedem Fall offen bleibt, was bejaht wurde. Frank Hoffmann (CDU) bezweifelte, dass der Ausschuss bei der Frage einer Sperrung zuständig sei. Volker Ziesling (Grüne) meinte, die Verkehrssicherheit sei nur an Straßen und Wegen am Waldrand sowie an Hauptverkehrsstraßen zu gewährleisten, jedoch nicht entlang von Wegen im Waldesinneren. Dem widersprach Umweltabteilungsleiter Bernd Schwarz entschieden.