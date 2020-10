Nach großem Erfolg der beiden ersten Matineen kommt die Hommage an Hannes Wader von und mit Karl Kemmerer und Marcus Schneider am Sonntag, 11. Oktober, um 11 Uhr zum schon dritten Mal ins Zimmertheater Speyer – mit alten und brandneuen Songs. Karl Kemmerer, dem die Texte von Hannes Wader aus dem Herzen sprechen, stellt ein Programm aus Liebes-, Arbeiter-, Widerstands-, Friedens- und gesellschaftskritischen Liedern zusammen und hat in dem Gitarristen Marcus Schneider einen kongenialen Partner. Der im März geplante Auftritt wurde wegen des Lockdowns verschoben. Kartenverkauf sowie Anmeldung mit Kontaktdaten erfolgen im Spei’rer Buchladen, Korngasse 17, Telefon 06232 72018.