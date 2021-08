Kontakte reduzieren, zu Hause bleiben, Vorsicht in jeder Lebenslage. Die Gebote im aktuellen Lockdown passen nicht so recht zur Aufgabe der Stadtwerke, in fast 20.000 Speyerer Haushalten die Verbrauchswerte in den einzelnen Versorgungskategorien zu ermitteln. Das Ablesen hat jetzt für Ärger gesorgt. Der Kommunalversorger ändert seine Praxis.

„Völliges Unverständnis“ äußerte ein Bürger aus dem Vogelgesang gegenüber der RHEINPFALZ, nachdem er am Dienstag vergangener Woche in seinem Einfamilienhaus Besuch von einer Mitarbeiterin der Stadtwerke erhalten hatte. „In der Vergangenheit war eine Ablesung durch den Eigentümer stets möglich“, berichtet er. Ausgerechnet im Pandemie-Jahr sei die Frau hingegen ohne Anmeldung in seinen Haushalt geschickt worden, um Zählerstände für Gas, Wasser und Strom zu ermitteln. Er finde das „zumindest irritierend“, so der Mann.

Die Stadtwerke gestehen auf Anfrage einen Fehler ein. Die Mitarbeiter seien eigentlich vor allem in größeren Mehrfamilienhäusern für die Ablesung unterwegs, „in denen die Mieter an die Zähler oft gar nicht herankommen“, erklärt Pressesprecherin Angela Sachweh. Das erfolge jeweils in Absprache mit den Hausverwaltungen und „natürlich unter Beachtung der AHA-Regeln“. Im konkreten Fall seien versehentlich sieben Einfamilienhäuser in Speyer-Süd auf diese Zählerliste geraten. „Das war keine Absicht.“

Selbstablesung wird forciert

Die sogenannte Selbstablesung sei in der Domstadt schon lange eingeführt und werde eigentlich gerade in Pandemie-Zeiten gepflegt. Es gebe die Ablesekarte, ein digitales Kundenportal und die Möglichkeit zur Übermittlung der Zählerdaten per E-Mail. Sachweh: „Unsere Ablesenden haben immer entsprechende Infozettel zur Selbstübermittlung dabei gehabt.“ Wer keinen Kontakt wollte, dem sei ein solcher eingeworfen worden.

Die Beschwerde aus Speyer-Süd ging just an dem Tag ein, an dem Bund und Länder eine Verlängerung des Corona-Lockdowns mit verschärften Regeln beschlossen haben. Die Stadtwerke haben das laut Sachweh zum Anlass für die Entscheidung genommen, vorerst im Januar und Februar keine Präsenzablesungen mehr zu veranlassen – auch nicht in Mehrfamilienhäusern. Die Sprecherin: „So werden jetzt auch Verwaltungen und Hausmeister mit der Selbstablesung betraut.“ Der Versorger bitte um Unterstützung und termingerechte Datenübermittlung, um korrekte Rechnungen erstellen zu können.