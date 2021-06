Kommunalpolitisches Lehrstück vom Speyerer Rheindamm: Partei A macht solange Druck, bis Oberbürgermeisterin von Partei B anders entscheidet als ihre Ordnungsdezernentin von Partei C. Es geht um – Müll.

Spätestens die warmen Frühjahrstage machten es offenbar: Schleckermäuler lassen sich von Corona den Eis-Genuss nicht nehmen. „Eis am Rhein“ in der Franz-Kirrmeier-Straße war jedenfalls bestens besucht. Unangenehme Folgeerscheinung trotz ganz überwiegend verantwortungsbewusster Kunden: Es lag doch viel Becher- und Plastikabfall im dortigen Bereich am Rheindamm, wo sich Fußgänger und Radler – nicht nur Eiscafé-Kunden – gerne zu einer Rast niederlassen.

Die CDU Speyer-Ost, die als Vorkämpfer gegen Vermüllung wahrgenommen werden will und in diesem Bereich tatsächlich einiges tut, hat von der Stadt schon 2020 eine Tonne am Standort gefordert. Sinngemäße Antwort aus dem Umwelt- und Ordnungsdezernat von Irmgard Münch-Weinmann (Grüne): Es werde vorrangig an Strategien zur Müllvermeidung gearbeitet. Eine Anregung: Mehrwegbecher.

Die CDU hakt nach

Gibt es aber alles noch nicht flächendeckend. Der Müll blieb. Die CDU hakte nach. Wieder kam keine Tonne. Als sie am Sonntag dann selbst einen provisorischen Mülleimer installierte – an zwei Tagen seien zwei große Säcke gefüllt und entsorgt worden – und öffentlichkeitswirksam per Facebook berichtete, kam doch eine Reaktion aus dem Rathaus: von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). Sie sagte – ebenfalls via Facebook – eine städtische Tonne zu, die seit 1. Juni steht.

Die CDU feierte das in einer Pressemitteilung: „Wir freuen uns jetzt, dass die Oberbürgermeisterin das Thema Müll am Rhein kurzerhand zur Chefsache erklärte und nun persönlich das Anliegen der CDU Speyer-Ost umsetzte“, kommentiert Vorsitzender Sebastian Ross. Auch aus dem Büro der OB gibt es auf Anfrage eine Erklärung: „Sie schätzt sehr, dass sich die CDU Ost so für dieses Thema einsetzt und hat daher mit dem Baubetriebshof spontan die Aufstellung der Tonne organisiert.“