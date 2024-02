Lisa Marie Schweizer, Erstbundesliga-Gewichtheberin des AV 03 Speyer, beendete die Europameisterschaft in der bulgarischen Hauptstadt Sofia in der Gewichtsklasse bis 71 Kilogramm mit zwei Medaillen. Die 28-jährige Polizeikommissarin holte im Reißen mit 107 kg Silber und mit der persönlichen Bestleistung von 231 kg Zweikampf-Bronze.

Toma Europameisterin

Im Stoßen kam sie mit 124 kg auf den sechsten Platz. Im Kampf um die Olympischen Spiele in Paris rückte Schweizer auf Rang 15 vor. Sie braucht beim letzten Qualifikationsturnier im April in Thailand aber erneut eine beachtliche Leistungssteigerung, denn nur die zehn besten europäischen Athletinnen sind an der Seine startberechtigt.

Europameisterin im Reißen und im Zweikampf wurde mit 114 kg im Reißen und 241 kg im Zweikampf die Rumänin Loredana Elena Toma.