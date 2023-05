Bei den Kommunal- und Regionalwahlen in England haben die Konservativen, die in Großbritannien die Regierung unter Premierminister Rishi Sunak stellen, massive Verluste erlitten. In Speyers Partnerstadt Chichester bauten die Liberaldemokraten ihre Mehrheit aus.

Das Stadtparlament von Chichester war bereits stark liberaldemokratisch geprägt, mit 17 von 18 Sitzen verfügt die Partei nun über die absolute Mehrheit. Labour, das neben den Liberalen und Grünen zu den Gewinnern der Kommunal- und Regionalwahlen in England zählt, hat in Speyers Partnerstadt nur ein Mandat gewonnen. Die Konservative Partei ist nicht im Stadtparlament vertreten. Kommenden Mittwoch wird der Stadtrat einen neuen Bürgermeister wählen, der aus den Reihen der Liberaldemokraten kommt.

Im Parlament des eine Fläche von 8500 Quadratkilometer umfassenden Distrikts Chichester wurde die bisherige konservative Mehrheit (17 von 36 Sitzen) zugunsten der Liberaldemokraten (25 von 36) gedreht. Sie haben 14 Sitze hinzugewonnen. Die Konservativen kommen auf fünf (minus 13), die Unabhängige Partei erhält vier Sitze (plus einer), die Grünen weiterhin zwei. Labour ist nicht mehr vertreten (minus zwei Sitze).