Im neuen Schuljahr steht eine Frau an der Spitze des Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasiums (FMSG). Lenelotte Möller, seit 2016 Leiterin des Neustadter Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiums, folgt auf FMSG-Leiter Erich Clemens, der zum Schuljahresende in den Ruhestand geht. Das hat Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) mitgeteilt. Lenelotte Möller ist Speyererin und über Stationen am Edith-Stein-Gymnasium und Paul-von-Denis-Gymnasium Schifferstadt nach Neustadt gekommen. Sie unterrichtet Latein, Geschichte und Evangelische Religion.