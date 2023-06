Die Polizei hatte am Freitag, 18.30 Uhr, in der Speyerer Fußgängerzone einen Einsatz, bei dem sie mit dem Einsatz eines Elektroimpulsgeräts („Taser“) drohen musste. Ein 22-jähriger Speyerer war auf seiner Flucht per Fahrrad gestoppt worden, nachdem er im Kaufhof zwei Parfümflaschen gestohlen hatte. „Gegen die Durchsuchung nach dem Diebesgut wehrte er sich, indem die Arme der Polizisten wegschlug“, melden die Beamten. Der Fesselung mit Handschellen habe er sich widersetzt, indem er nach den Beamten trat und versuchte, sich aus deren Griff zu winden. Dann drohten die Beamten mit dem Taser und betätigten diesen kurz, „ohne diesen jedoch abzuschießen oder aufzusetzen“, wie sie betonen. Letztlich sei der Einsatzstock verwendet worden, um den Verdächtigen fesseln zu können. „Durch die Tritte wurden die Polizeibeamten zwar getroffen, jedoch nicht weiter verletzt“, heißt es.