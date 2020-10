Am Sonntag, 1. November, 18 Uhr, gestaltet der Motettenchor Speyer gemeinsam mit dem renommierten Barockensemble L’arpa festante ein Konzert mit dem Titel „Immortal Bach“ in der Kirche St. Joseph in Speyer. Auf dem Programm, das an Bachs 335. Geburtstag im März geplant war, steht Bachs berühmte Motette „Jesu, meine Freude“. Dazu erklingt mit dem a-capella-Werk „Immortal Bach“ eine Komposition des zeitgenössischen norwegischen Komponisten Knut Nystedt. Dass Bach unsterblich ist, wird kaum jemand in Frage stellen. In Nystedts Komposition kommt diese Unsterblichkeit in spannender und sinnlicher Art und Weise zum Ausdruck. Eröffnet wird das Konzert mit Bachs Motette „Der Gerechte kommt um“ nach Johann Kuhnaus „Tristis est anima mea“. Der Motettenchor Speyer wurde 1986 von Marie Theres Brand gegründet. 2019 übernahm Stephan Rahn die künstlerische Leitung. „L’arpa festante“, das zur Eröffnung des Münchner Opernhauses 1653 aufgeführte dramatische Werk Giovanni Battista Maccionis, steht symbolhaft für die künstlerische Arbeit und das Engagement des gleichnamigen Barock- und , Originalklang- Orchesters. Die Leitung hat Stephan Rahn. Eintrittskarten zu 15 Euro und zehn Euro gibt es an der Abendkasse. Die Karten müssen unter Angabe des Namens, Adresse und Telefonnummer vorbestellt werden mailto: info@motettenchor-speyer.de.