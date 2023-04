Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Internationalen Musiktage Dom zu Speyer werden am Donnerstag in der Katholischen Kirche St. Josef fortgesetzt. Es kommen Klaus Mertens und der Alte-Musik-Star Ton Koopman. Die beiden Künstler verbindet eine enge Zusammenarbeit über mehrere Jahrzehnte. Was zeichnet ihre Kunst und was ihr Wirken aus?

Wann ist das nächste Konzert der Internationalen Musiktage Dom zu Speyer?

Es ist am Donnerstag, 23. September, um 20 Uhr in der Kirche St. Joseph. „Bist du bei mir ...!“ ist der