Es darf wieder Wasser getreten werden. Am Samstag ist die Kneipp-Anlage hinter St. Joseph für die neue Saison eröffnet worden. Sie wird vom Kneipp-Verein Speyer betreut, der dafür weitere Helfer sucht.

Gekneippt werden konnte teilweise auch in der Pandemie, aber die Feierstunde zur Eröffnung der Anlage fand nach einer dreijährigen Pause erstmals wieder statt. Vereinsvorsitzender Peter Polanek schilderte die Vorzüge von Wassertreten und Armbad nach Sebastian Kneipp, die in der Anlage möglich sind, und stellte einen Bezug zur Pandemie her: Kneipp-Anwendungen könnten auch zur Linderung von Long-Covid beitragen.

Die Anlage werde nun voraussichtlich bis Mitte September täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet sein. Polanek dankte allen Helfern um Karin Müller-Lukas, Rita Lorenz und Guido Kienle für den Einsatz. Zum Team gehörten auch die Erzieher der Kita St. Joseph mit dem morgendlichen Öffnungsdienst. Weitere Helfer für das Auf- und Abschließen würden gesucht – ebenso wie Kandidaten für die Führungsriege des Kneipp-Vereins, die vor den Neuwahlen im Herbst voraussichtlich fünf Aktive verliere.