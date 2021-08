Im Dezember hat der Stadtrat den Neubau der Kita Regenbogen im Kastanienweg beschlossen. Vor einer Woche hat der Bauausschuss dem Bauplan zugestimmt. Die Bürgerinitiative gegen das Projekt hat am Donnerstag ein Bürgerbegehren dagegen gestartet. Sie will den Beschluss kippen. Vier Mitglieder hat sie nach Meinungsverschiedenheiten verloren.

Friedel Hinderberger und Andreas Flörchinger, beide SPD-Funktionsträger aus Speyer-Nord, gehören der Bürgerinitiative (BI) ebenso nicht mehr an wie der phasenweise als ihr Sprecher aufgetretene Bauexperte Karlheinz Erny und Nadine Kimpel-Reschka. Das teilen beide Seiten übereinstimmend mit. Für die Initiative, der 50 Mitglieder angehörten, spricht nun Angelika Keßler, die sie auch aus der Taufe gehoben hatte. „Inhaltliche Differenzen“ führt sie als Grund für die Trennung an. Man sei „leider nicht ganz im Guten auseinandergegangen“. Keßler tritt nun zusammen mit Helena Michel und Jörg Keppner, wie sie im Kastanienweg wohnhaft, als Vertreter der BI und des Bürgerbegehrens auf.

„Wir gehen ein bisschen eigene Wege“, sagt Erny, der wie Flörchinger und Hinderberger aber keinen offenen Streit will, denn im Ziel, die Kita im Kastanienweg zu verhindern und doch noch ihren Neubau neben dem bisherigen Standort im Ginsterweg durchzusetzen, stimme man weiterhin überein. „Wo es nötig ist, unterstützen wir sie weiter“, so Erny. In einer schriftlichen Stellungnahme berichten die Vier, die Kastanienweg-Bewohner hätten sie anfangs um Rat gebeten, sie hätten wesentlich dazu beigetragen, dem Anliegen Gehör zu verschaffen, die Fällung der Bäume im Kastanienweg zu verhindern und mit dem Rathaus ins Gespräch zu kommen. „Wir geben die Verantwortung zurück an die BI“, so ihre Lesart.

Offen für Alternativen

Hintergrund ist nach RHEINPFALZ-Informationen eine Auseinandersetzung über die Strategie. Angelika Keßler ist von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) als Ansprechpartnerin anerkannt. Ein Telefongespräch nächste Woche sei geplant. Dass Keßler trotz des Bürgerbegehrens und des Eintretens für den Ginsterweg beteuert, die BI sei „offen für die Suche nach Alternativen“, hat den anderen nicht zugesagt. Deren Gefühl: Die BI könnte der Idee zustimmen, die Kita nicht auf der Grünfläche am Kastanienweg, sondern etwa ein Stück nördlich anstelle bisheriger Garagen zu bauen.

Anwohner aus den angrenzenden Blocks, die in der BI organisiert seien, hätten in einem solchen Fall die Kita „nicht direkt unter ihren Balkonen“, wie es Erny ausdrückt. „Wir wollen uns nicht dem Vorwurf aussetzen, eigene Interessen zu verfolgen“, sagt er über den BI-Austritt. Und: „Wenn es von der Stadt einen Kompromissvorschlag gäbe, würden wir überlegen. Aber wir wollen nicht von vornherein darauf zusteuern.“ Ganzheitlich gesehen, für das Kindswohl, aus Klimaschutz- und Kostengründen, sei der Ginsterweg nämlich der überlegene Standort.

Bürgerbegehren gestartet

Die BI hat das Bürgerbegehren nun formell gestartet, die Stadtverwaltung informiert und will jetzt bis Fristende (17. April) 2268 Unterstützerunterschriften von Speyerern sammeln. Damit wäre das Quorum geschafft, mit dem ein verbindlicher Bürgerentscheid ausgelöst würde. Alle Wahlberechtigten dürften danach verbindlich über die Frage abstimmen: „Sind Sie dafür, dass der Stadtratsbeschluss zum Neubau der städtischen Kindertagesstätte Regenbogen mit Frischküche im Kastanienweg aufgehoben wird?“ Ja oder nein – bei einer Mehrheit für „ja“ wäre der Beschluss gekippt.

Es gehe der BI vor allem darum, gegen die Versiegelung einer ökologisch, stadtklimarelevanten Grünfläche mit intaktem Laubbaumbestand zu kämpfen, so Keßler. Sie fordert eine Alternativenprüfung. Unterschriftenlisten lägen in Geschäften und an anderen öffentlichen Orten aus oder seien über die neue BI-Homepage zu erhalten: regenbogen.emanagement.de.