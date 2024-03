Ein 16-jähriger Radfahrer ist nach einem Unfall in der Theodor-Heuss-Straße in Speyer-West ins Krankenhaus eingeliefert worden. Er war laut Polizei am Mittwoch gegen 16 Uhr auf dem Radweg in Richtung des Berliner Platzes unterwegs, als auf Höhe eines Dönerladens seine Fahrradkette riss. Dadurch habe der 16-Jährige das Gleichgewicht verloren und sei gestürzt. „Er schlug dabei mit seinem Kopf auf dem Boden auf und zog sich Platzwunden an Kopf und Knie zu“, so die Beamten. Ersthelfer hätten ihn versorgt und den Rettungsdienst verständigt.