In Zeiten des ausgerufenen „Klimanotstands“ hat die Klimaschutzmanagerin eine wichtige Aufgabe innerhalb der Stadtverwaltung inne. Die vakante Position wird jetzt zum 1. August mit Katrin Berlinghoff neu besetzt, wie die Stadt auf Anfrage mitteilt. Die 30-jährige Speyererin wird damit Nachfolgerin von Fabienne Körner, die im März nach acht Jahren im Rathaus als Geschäftsführerin zur Energieagentur Mittelbaden gewechselt war. Berlinghoff hat Geographie studiert und dann einen Master of Science im Bereich Klima- und Umweltwandel „draufgesattelt“.

Beruflich war sie laut Stadt in Mannheim für die Klimaschutzagentur und die Stadt sowie als Projektleiterin im Stadtberatungsbüro Dr. Fries tätig. Sie hat sich gegen 30 Mitbewerber durchgesetzt. In Speyer will sie nun nach eigener Aussage „Jung und Alt und alles dazwischen für Klimaschutz begeistern“. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) attestiert ihr „viel Leidenschaft und Herzblut“. Beigeordnete Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) betont: „Im Bereich des Klimaschutzes dürfen wir Veränderungen nicht abwarten – wir müssen sie aktiv herbeiführen. Das geht nur mit einer engagierten und kreativen Persönlichkeit, die es schafft, das Thema in der Kommunalverwaltung nachhaltig zu verankern und Menschen für ihr Thema zu begeistern.“