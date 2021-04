Die Stadt hat mit ihrem Hilfsprogramm Speyer.Kultur.Support für die Kulturszene in der Stadt zu dem Projekt „SchaufensterKunst“ nicht nur einen Flyer mit dem Plan aller Standorte der temporären Ausstellungen in den Schaufenstern von Innenstadt-Geschäften und Leerständen vorgelegt, sondern seit Mittwoch pressfrisch auch einen Katalog als Dokumentation der Aktion. Die Künstlerin Antje Liebscher hatte die Idee, Holger Beisel von Aviva Beisel hat kostenlos das Layouten übernommen. Die Kosten übernommen hat, wie Bürgermeisterin Monika Kabs und Kultur-Fachbereichsleiter Matthias Nowack sagen, Speyer.Kultur.Support. Künstler und Geschäfte erhalten Freiexemplare der Auflage von 500 Stück. Interessenten können einen Katalog im Kulturbüro kostenlos bekommen. Dazu ist aber eine Anmeldung und Terminabsprache unter Telefon 06232 142-250 oder info@stadt-speyer.de notwenig.

Der ansprechende Katalog dokumentiert die 33 Orte, in denen Künstler ihre Werke zeigten und zeigen, in alphabetischer Reihenfolge. Es gibt Texte und Kontaktdaten, dazu Fotografien von Klaus Landry, Klaus Venus und Reinhard Ader.

Wie Nowack sagt, ist das Projekt dynamisch. Es gab schon mal 35 Stationen, einige gibt es nicht mehr, dafür ist Kunst von Tobias Schneider bei Günter D. in der Gilgenstraße 12 ganz neu dazugekommen. In einigen Schaufenstern gibt es die Werke weiter zu sehen, in anderen werden demnächst neue gezeigt.

Stattlich ist die Zahl der Verkäufe. Mehr Infos unter www.speyer.de/Schaufensterkunst