„Sicht der Dinge“ heißt die Ausstellung, die ab Freitag, 29. April, im Bildungszentrum Maikammer, dem Zentrum für Arbeitssicherheit der Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI), zu sehen ist. Gezeigt wird Acrylmalerei des in Dudenhofen lebenden Künstlers Bernhard Staudenmayer.

„Ein Bild zu malen bedeutet für mich, eine endlose Reihe von Entscheidungen zu treffen“, sagt Bernhard Staudenmayer. Mit selbst hergestellten Farben lässt er eine heitere Welt zwischen Abstraktion und Gegenständlichkeit entstehen.

Staudenmayer wurde 1946 in Ludwigsburg geboren. Seit 1970 beteiligte er sich an Einzel- und Gruppenausstellungen, vor allem in der Pfalz und in der Rhein-Neckar-Region.

Info



Von 29. April (Vernissage ab 19 Uhr) bis 28. Juli, Montag bis Donnerstag 9 bis 18 Uhr, Freitag 9 bis 12 Uhr. Bildungszentrum Maikammer, Obere Mühle 1, Maikammer.