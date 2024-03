Die Polizei ermittelt nach einer Körperverletzung in einem Linienbus am Mittwochabend. Zeugen hätten gegen 20.45 Uhr beobachtet, wie in einem in der Waldseer Straße fahrenden Bus der Linie 572 ein Mann einer Frau mit der Faust ins Gesicht schlug. Die Tat habe sich kurz nach dem Speyerer Ortseingangsschild ereignet. Zeugen zufolge habe die Frau eine Platzwunde unter dem rechten Auge erlitten. „Anschließend stieg der Tatverdächtige in aggressiver Stimmung an der Haltestelle Ruhhecke aus, während die Geschädigte weiterfuhr und an der Haltestelle Friedhof ausstieg“, berichten die Beamten, die nun die Beteiligten suchen. Der Beschuldigte habe rote Haare, einen Bart und eine Lederjacke getragen, die Frau sei mit schwarzem Mantel und Rollkragenpullover bekleidet gewesen. Die Polizei habe trotz des Einsatzes mehrerer Streifen die Beteiligten vor Ort nicht mehr angetroffen. Sie sucht nun Zeugen (Kontakt: Telefon 06232 1370, E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de).