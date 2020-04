In Beherbergungsbetrieben müssen die Betten leer bleiben, weil die touristische Reisen Corona-bedingt ausgesetzt sind – die Speyerer Kurpfalz-Jugendherberge ist jedoch belegt. Weil die Stadtverwaltung Speyer dazu vermehrt Anfragen erreicht haben, hat sie am Samstag eine erläuternde Mitteilung versandt: In dem Gästehaus am Rheinufer seien seit einigen Tagen Erntehelfer aus Rumänien untergebracht. „Veranlasst hat das das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft in Kooperation mit den Bauernverbänden“, so Lisa Eschenbach, Sprecherin der Stadtverwaltung. Die rumänischen Saisonarbeiter sind derzeit vor allem im Speyerer Umland verstärkt im Einsatz, aber die üblicherweise von den Bauern vorgehaltenen Unterbringungskapazitäten – zum Teil in Wohncontainern – reichten in diesem Jahr aufgrund der geltenden Quarantäne- und Hygieneauflagen nicht aus, so die Begründung.