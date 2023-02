Lospech erwischte Laurids Leupolt vom JSV Speyer bei der deutschen Meisterschaft der Unter-18-Jährigen in Leipzig. Zum Auftakt unterlag er in der Klasse bis 66 Kilogramm Körpergewicht dem späteren Titelträger Raphael Akoto vom Hamburger TH Eilbeck. In der Trostrunde kam Leupolt auf einen Sieg und eine Niederlage.