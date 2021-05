Die Termine für die Bundesligen und somit auch die Heimkampftage für die Mannschaften des JSV Speyer sind terminiert. Die Männer starten am Samstag, 11. September, in Leipzig gegen Gastgeber JC sowie Samurai Offenbach. Eine Woche später warten in Esslingen Ausrichter KSV und JC Rüsselsheim.

Zuhause geht’s am Samstag, 25. September, gegen VfL Sindelfingen, JT Heidelberg/Mannheim und TSV Abensberg, die Woche darauf gegen TV Erlangen, TSG Backnang. Die Frauen beginnen in der eingleisigen Liga am 18. September in Bad Homburg gegen die heimische HTG und JC Bottrop.

Ins Judomaxx kommen am 2. Oktober Backnang sowie JC Düsseldorf. BC Karlsruhe und JT heißen am 6. November die Gegner in der niedersächsischen Landeshauptstadt. Vorgesehen sind auch jeweils Finalrunden.