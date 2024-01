Die Suche nach Standorten für Container zieht sich in der Altstadt. Außenrum geht es voran. Das schadet der Akzeptanz.

Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne – der schöne Spruch von Hermann Hesse hat ausgedient. Jede Neuerung wird inzwischen mehr als kritisch begleitet. Die Menschen haben offenbar genug von Neuerungen. Warum sollte es bei der Einführung eines anderen (nicht neuen!) Systems zur Altglasentsorgung da anders sein?

Man fürchtet alles Mögliche. Dreckecken, Lärm, gar um das Erscheinungsbild der Altstadt. Die Stadtverwaltung könnte bei der Standortfrage entspannter sein. So dramatisch sind Altglas-Sammelstellen nicht – und Platz gibt es auch in der Altstadt. Sagen wir mal so: Die neue Toilettenanlage in der Löffelgasse ist ja auch nicht gerade ein ästhetischer Reingewinn für die Altstadt. Wenn man Akzeptanz erreichen will, sollte man nicht die Anwohner auf Reisen zum Eselsdamm schicken.