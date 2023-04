Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Diesmal hat es Martin Erbacher im Interview gleich mit der ganzen Volleyball-Oberligamannschaft des TSV Speyer aufgenommen. Sie startet am Samstag in Rohrbach in die neue Saison. Lisa Rhein, Victoria Bura und Jana Detzel gehören natürlich auch zum Kader.

Was machen Sie am Sonntag, 17. Oktober, 17 Uhr?

Larissa Sattler: Wir starten voller Anspannung und Motivation ins Derby gegen Heiligenstein in heimischer Halle. Es ist schön,