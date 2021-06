Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) solle ein Gespräch mit der neuen rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) führen. Das empfiehlt der FDP-Kreisverband Speyer.

Stadträtin Bianca Hofmann bezieht sich in einem offenen Brief an Seiler auf den gestrigen RHEINPFALZ-Bericht über deren Gespräche mit dem Einzelhandel. Die erhoffte Stärkung der Innenstadt könnte demnach ein Projekt des Landeswirtschaftsministerium unterstützen. Der Kreisverband habe die Ministerin deshalb kontaktiert und von ihr eine positive Rückmeldung erhalten: Sie freue sich auf den Austausch mit Seiler und der Leistungsgemeinschaft.

Hofmann rät außerdem zu einer schnellen Einberufung des im März vom Stadtrat beschlossenen Innenstadt-Bündnisses: „Jetzt gilt es zeitnah ,Starthilfe’ zu geben für eine attraktive und lebendige Innenstadt in Speyer.“ Ein Termin für eine erste von laut FDP-Antrag zwei Sitzungen war bis Redaktionsschluss nicht bekannt. Zur City-Belebung regen die Liberalen einen Ehrenamtstag in der Maximilianstraße an, bei dem sich Vereine vorstellen könnten.