Die protestantische Dreifaltigkeitskirchengemeinde startet einen Anlauf, um ihren biblischen Garten neben der Kirche weiterzuentwickeln. Er ist voriges Jahr fertig geworden und soll nun zusammen mit Ehrenamtlichen gepflegt werden. Pfarrerin Christine Gölzer lädt zu einem „ersten Gartentreffen“ am Montag, 21. März, 19.30 Uhr, im Georgenhaus ein. Bei schönem Wetter könne in den Garten ausgewichen werden. „Bei einem Getränk können wir uns austauschen und Pläne schmieden“, so Gölzer.