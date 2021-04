Es kreucht und fleucht im Garten. Es zwitschert, summt, brummt. Insekten, Vögel und kleine Wildtiere machen es sich rund ums Haus gemütlich. Es gibt viel Neues zu entdecken, manches nach langer Zeit wieder zu sehen. Diese Serie stellt das Getier in den Gärten der Leser vor. Heute präsentiert Ulrich Flörchinger eine Ringelnatter, die er in Dudenhofen beobachtet hat.

Flörchinger vermutet, dass seine Ringelnatter gerade einen Fisch verspeist und verdaut hat. In Zeitlupe habe er sich ihr auf etwa drei Meter genähert, berichtet er von seiner Taktik, ein aussagekräftiges Foto zu schießen. Jürgen Walter, Biologe, BUND-Mitglied und Vorsitzender im Naturschutzausschuss Speyer, kann das nur bestätigen. An den kurzen schwarzen Strichen an den Körperseiten der aufgenommenen Ringelnatter sei zu erkennen, wie es zum Namen „Barren-Ringelnatter“ (Natrix natrix helvetica) gekommen sei, erklärt er. Wissenschaftler hätten erst vor wenigen Jahren erkannt, dass es sich bei der Barren-Ringelnatter um eine eigene Art der Schlange aus der Familie der Nattern handele, berichtet Walter.

Das Tier verbreite sich östlich des Rheins bis weit nach Osteuropa. „Bei uns in der Pfalz und westlich angrenzend in Frankreich dürfte es sich wahrscheinlich immer um Barren-Ringelnattern handeln“, so der Biologe. Im Unterschied zur gelb gefleckten Ursprungsnatter weise die Art helle Nackenflecken mit dahinter liegendem schwarzen Fleck auf.

Gegabelte Zunge

Gut zu sehen auf Flörchingers Foto sei das Züngeln der ungiftigen Schlange mit ihrer gegabelten Zunge. So nimmt sie laut Walter Düfte der Umgebung auf und kann sich geruchlich orientieren. Walter: „Alle Ringelnattern lieben Gewässer und schwimmen gut.“ Dennoch entfernten sie sich häufig mehrere Kilometer weg vom Wasser. Gerne ernährt sich die Natter von Jungfröschen und -kröten. Ihre Winterstarre verbringt sie in Komposthaufen oder frostfreier Erde. Lebensraum findet die Natter inzwischen auch in Gartenteichen.

Weibliche Ringelnattern werden nach Auskunft des Biologen weit mehr als einen Meter lang, das mache sie in der Region unverwechselbar. Neben diesen Schlangen komme in hiesigen Trockenbiotopen nur noch die deutlich kleinere, oft nur fingerdicke Schlingnatter vor. „Sie ist an einer doppelten Reihe dunkler Flecken auf dem helleren Rücken zu erkennen“, so Walter. Sie bilde nie das für die Kreuzotter typische Zickzackband aus. Kreuzottern seien nicht in der Pfalz, sondern in Hochmooren etwa des Schwarzwalds zu Hause. „Ich sage das, weil mir immer wieder der Fund einer Kreuzotter gemeldet wird“, betont Walter.