Das Impfzentrum in der Stadthalle Speyer ist nur noch bis zum 30. September geöffnet. Die Stadt muss also einerseits seine Schließung vorbereiten und will andererseits verstärkt fürs Impfen werben. „Normale“ Veranstaltungen werden in der Stadthalle aber noch nicht gleich im Oktober stattfinden können.

378 Impfungen waren es in den vergangenen sieben Tagen in der Stadthalle. Von der Kapazität her wären so viele an einem Tag möglich. Das Tempo der Impfungen hat sich