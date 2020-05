Zu einem doppelten Unfall hat am Sonntag, 22.55 Uhr, ein Holzbrett geführt, das bei Speyer auf der B9 lag. Eine 56-jährige Autofahrerin aus dem Kreis Südliche Weinstraße überfuhr es laut Polizei auf ihrem Weg in Richtung Norden kurz nach der Abfahrt Römerberg/Dudenhofen. „Das Fahrzeug kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen und ließ sich anschließend nicht mehr starten“, so der Bericht. Als die Fahrzeugführerin ihr Auto noch mit dem Warndreieck absichern wollte, sei es zum zweiten Unfall gekommen: Eine 27-jährige Fahrerin aus Altrip habe den Unfallwagen zu spät erkannt und sei trotz Ausweichversuchs mit ihrem Auto an dessen Heck gestoßen. Beide Autos hätten abgeschleppt werden müssen. Sachschaden: circa 19.000 Euro. Die junge Frau aus Altrip sei mit einem Schock in ein Krankenhaus eingeliefert worden.