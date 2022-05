Die Landesmeisterschaft der U12-Mädchen begann für die Volleyballerinnen des TuS Heiligenstein mit einer Hiobsbotschaft. Danach ließ das Team von Trainer Udo Walter jedoch nichts mehr anbrennen und konnte vorher sogar ein paar Geschenke verteilen.

Die Schreckensnachricht kam am Donnerstag: Hannah Rösch, eine der Leistungsträgerinnen, war erkrankt und fiel aus. Walter und Mannschaftsbetreuer Manuel Krüger machten sich am Samstagmorgen mit vier Spielerinnen auf den langen Weg. Dort richteten die LAF Sinzig die Landesmeisterschaft aus. Die Sporthallen in Sinzig selbst sind, ebenso wie der vereinseigener Beachplatz der LAF Sinzig, durch die Flut zerstört. Deshalb hatten die TuS-Spielerinnen Kim Zimorski, Emma Zehfuß, Marlene Schmitt und Marie Krüger ein Geschenk für die Gastgeberinnen im Gepäck. Sie überreichten der Trainerin der LAF Sinzig selbst gestaltete Einladungskarten, mit denen der TuS Heiligenstein die Kinder und Jugendlichen einlädt, in den nächsten Wochen ein komplettes Wochenende auf der Beachanlage des TuS Heiligenstein zu verbringen.

Wettkampf-Geschenke hatte Heiligenstein nicht im Gepäck. In der Vorrunde besiegte das TuS-Team den gegen TV Vallendar mit 2:0 (25:8; 25:22). Gegen Rheinhessenmeister SG Weinsheim brauchte es den Tie-Break, bis der 2:1 (21:25, 25:16, 15:6) Sieg klar war. Gegen den VBC Kaiserslautern nahm Heiligenstein erfolgreich Revanche für das verlorene Pfalzmeisterfinale. Nach knappem Gewinn des ersten Satzes (25:23), gaben die TuS-Mädchen eine 18:12-Führung aus der Hand (21:25). Dafür zeigten die jungen Spielerinnen im dritten Abschnitt Nerven und wandelten einen 6:11-Rückstand in den 15:13-Erfolg um. Es folgte ein 2:0 (25:23, 25:15)-Sieg gegen die LAF Sinzig und damit der Landesmeistertitel.