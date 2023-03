Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es geht hin und her, und so richtig abschütteln lässt sich der TuS Heiligenstein in der Handball-Pfalzliga nicht. Aber am Ende gewinnt Dudenhofen/Schifferstadt. Einer erwischt einen Blitzstart, und vier Römerberger tragen dazu bei, dass der Abstand bei zwei Toren bleibt.

Die HSG Dudenhofen/Schifferstadt bleibt nicht nur im Rennen um die Pfalzligameisterschaft. Nein, sie hat sogar mit dem 33:28 (18:16)-Sieg bei TuS Heiligenstein am Samstagabend die Tabellenführung