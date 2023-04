Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Lingenfelder Handballer als Tabellenführer in der 3. Liga? Gibt’s nicht? Gab’s doch! Am 9. November 1993 führte der HSV, heutzutage in einer Spielgemeinschaft mit dem Nachbarn TV Schwegenheim in der A-Klasse aktiv, zusammen mit der früheren Formation des aktuellen Erstligisten Eulen Ludwigshafen, der TSG Friesenheim, mit 14:0 Punkten das Tableau der Regionalliga Südwest an.

Mit diesem überraschend guten Start in die zweite Regionalliga-Saison rechneten weder die Konkurrenz noch die Lingenfelder selbst. Spielertrainer Jasmin Djozic baute sein Team nach den