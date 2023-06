Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fragen am Freitag: Martin Deckert (46) hat beim Tennisclub Harthausen Hans Eisele als Vorsitzenden abgelöst. Der Mathematiklehrer und Fachleiter am Studienseminar Speyer darf in seinem ersten Jahr als Chef jubilieren, verriet er Stefan Keller.

Herr Deckert, wann und wie sind Sie zum Tennis gekommen?

Als Zehnjähriger habe ich mit dem Tennisspielen angefangen. In den 1980er-Jahren hatte der Tennissport in Deutschland gerade einen