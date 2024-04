Die Stadt Speyer plant eine Gedenktafel an die Bücherverbrennung der Nationalsozialisten 1933. Sie soll am Gebäude des Bürgerbüros in der Maximilianstraße 93 an der Einmündung Schrannengasse angebracht werden. Dieser steht im Zusammenhang mit dem Ort – vor dem Haus Maximilianstraße 95 –, an dem am 6. Mai 1933 eine der ersten öffentlichen Bücherverbrennungen in Deutschland stattfand. Betroffen waren unter anderem Werke von Bertold Brecht, Albert Einstein, Heinrich Mann, Erich Maria Remarque und Kurt Tucholsky. „Dieser symbolische Vernichtungsakt richtete sich gegen jegliche Literatur, die der NS-Ideologie widersprach“, heißt es im Text auf der Tafel, der laut Stadt auf die Speyerer Ortsgruppe des Historischen Vereins der Pfalz zurückgeht. Mit der Tafel solle die Erinnerung an diesen „Tiefpunkt der Literaturgeschichte der Pfalz“ wachgehalten und Aufklärungsarbeit geleistet werden, so die Stadt, die dies auch in einer Sitzung des Kulturausschusses am Mittwoch, 24. April (17 Uhr, Stadtratssitzungssaal), thematisieren will.