An der Alten Schwegenheimer Straße in Speyer ist in der Nacht auf Montag eine Gebäude komplett abgebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, waren zur Bekämpfung des Feuers, das gegen 3.15 Uhr gemeldet wurde und weithin zu sehen war, drei Trupps unter Atemschutz mit je einem Strahlrohr im Einsatz. So habe das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden können. Bei dem abgebrannten Gebäude handelt es sich um ein Nebengebäude , das nicht bewohnt war. Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Zur Ursache für den Brand kann die Feuerwehr noch nichts sagen, ebenso wenig zur Höhe des entstandenen Schadens.