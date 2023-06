Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Montag um 18.15 Uhr beginnt die Vorbereitung des TuS Mechtersheim auf die neue Saison in der Oberliga. Diesmal hat nicht nur der Kader ein völlig verändertes Gesicht, sondern auch die neu besetzte Trainerbank, auf der Klubikone Ralf Gimmy mit seinem Stab Platz gemacht hat für Yusuf Kasal, der mit Fabian Eck einen in der Region schon gut bekannten Co-Trainer an der Seite hat.

Sportdirektor Heiko Magin hat mit diesen beiden, die er als jeweils „ideale Ergänzung“ zueinander sieht, sowie dem Sportlichen Leiter des TuS, Orhan Lokurlu, den neuen Kader für