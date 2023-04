Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Ärgste in der Pandemie scheint überwunden. Die Schulsportler kehren zurück in den Wettkampfmodus. Es gibt sogar eine Premiere, und die Gastgeberinnen zeigen eine ganz besondere Qualität.

Der Schulsport hat in der Corona-Zeit am meisten und längsten Abstriche machen müssen. Mitnehmen, was geht lautet, daher die Devise von Sportlehrer Michael Görgen-Sprau. Erstmals nahm