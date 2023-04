Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Jugend spielt schon lange, die Frauen auch, sogar ein Teil der C-Klasse. Nun steigen die meisten Herren der unteren Ligen wieder ein. Nur die Meisterrunde der A-Klasse wartet noch eine Woche.

In der Abstiegsrunde droht dem Tabellenletzten FV Heiligenstein der Gang in die B-Klasse. Selbstverständlich bestehen in den jeweils zwei Vergleichen mit den Gegnern aus der anderen Gruppen aber noch alle Chancen.