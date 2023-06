Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach acht punktlosen Oberligapartien hat sich der FC Speyer 09 am Mittwochabend mit einem 3:3 in Pfeddersheim Selbstvertrauen zurückgeholt. Am Sonntag (15 Uhr) wartet eine weitere Hürde, wenn die bisher unbesiegte Arminia aus Ludwigshafen anreist.

Ludwigshafen hat während der Woche mit einem 3:3 bei Titelfavorit Wormatia Worms ebenfalls aufhorchen lassen. Die Schützlinge von FC-Trainer Thomas Heuß sinnen auf Revanche für die knappe