Mit einem Pünktchen ist Oberligist TuS Mechtersheim vom Gastspiel bei Röchling Völklingen zurückgekehrt. Dass nicht mehr drin war als ein 1:1 (0:0), daran hatte vor allem ein Akteur Anteil.

Bis im März ist im Nebenraum des Bistro ’06 geschlemmt worden, während draußen der Ball rollte. Bei Partien des 1. FC Saarbrücken war das „schönste Sportheim der Oberliga“, wie es ein Mechtersheimer Begleiter nannte, als Victors-Lounge geladenen Gästen des Großsponsors vorbehalten.

Der FCS hat sein Exil verlassen. Im Völklinger Stadion ist Normalität eingekehrt. Der Nebenraum ist weiter Schauplatz der Pressekonferenz. So auch am Samstag, als Ralf Schmitt dort deutliche Worte fand.

Eine Frechheit

„Es grenzt an eine Frechheit“, hob der Trainer der Römerberger an, um sich fortan aber im Tonfall selbst zu zügeln. Das gelang. Schmitt aber hatte mächtig geschäumt – und nicht nur er. Der Elfmeterpfiff gegen den TuS: lächerlich.

„Den hätte ich nie gepfiffen“, pflichtete Röchling-Coach Justin-Maurice Erhardt Kollegen bei.

Das sagt genug. Wobei: Erhardt hätte bei einer anderen Szene einen Elfer-Pfiff angebracht gesehen. Sei’s drum: Der Schiri brachte, und das wird wohl keiner bestreiten, mit einigen zweifelhaften bis falschen Entscheidungen die Mechtersheimer um den Lohn.

„Schlimm, wir konnten uns heute nicht mal über den Gegner ärgern. Die sind alle so nett“, formulierte Kapitän Thorsten Ullemeyer recht diplomatisch, dass es noch ein bisschen schwerer gefallen war, dem Schiri nicht an den Kragen zu gehen.

Ein Witz

„Die Punkte fehlen halt“, konstatierte „Ulle“ – und hieb in dieselbe Kerbe wie Robin Muth. „Wir hatten die Spielkontrolle, waren in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft, und dann noch Gelb-Rot“, stöhnte der Mittelfeldmann. Die erste Karte für Shun Kuroyanagi war ein Witz.

Muth hatte stark gespielt, hielt eine dicke Aktie am Ausgleichstreffer: Da hatte er den Ball in zentraler Position behauptet und am Flügel Björn Weisenborn in Szene gesetzt. Der linke Außenverteidiger eilte Richtung Torlinie, flankte – und der nicht eben riesige Muth gewann sein Kopfballduell mit Luca Messner.

Damit legte Muth seinem Stürmer Christoph Batke auf, der sich mit akrobatisch anmutender Körperdrehung selbst in Position brachte und vom Fünfer aus einlochte – prima.

Doch geschrieben

„Aber bitte nichts von meiner vermasselten Chance zuvor schreiben“, witzelte Batke beim Abgang Richtung Kabine. In der Tat hätte der aus Pirmasens gekommene Schlaks seine Farben in Führung bringen müssen.

Zweimal waren seine Fernversuche ein Stückchen am Tor vorbeigeschrammt. Das war Pech. Eher tollpatischig sah es aus, als Batke einen Abpraller von der Latte aus kürzester Distanz übers Tor beförderte. „Der Ball springt so blöd auf“, sagte der Mann mit der Nummer zehn – stimmt.

Zuviel Konjunktiv

Zudem war Batke vom zurückspringenden Ball überrascht worden, den Messner beim missglückten Klärungsversuch ums Haar ins eigene Tor gefeuert hätte.

Hätte, wenn und aber: Die Punkte-Ausbeute bleibt zu mager. Sechse sind’s. Mit Blick auch auf das Gastspiel in Jägersburg eine Woche zuvor könnten es deren vier mehr sein.