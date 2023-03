Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Geh doch mal wieder raus.“ In den aktuellen Zeiten von Corona ist das wohl ein Satz, den die Eltern gerne zu ihren Kindern sagen würden. Sind Kinder generell zu wenig draußen und mehr an der Konsole oder vor dem Fernseher? Die RHEINPFALZ hat Personen gefragt, die im Beruf und im Sport nah an der Jugend dran sind.

Benjamin Glump, ehemaliger Trainer der Unter-17-Jährigen des 1. FC Kaiserslautern und der U19 des FC Speyer 09, ist Lehrer und hat somit unter der Woche täglich mit Jugendlichen zu tun.