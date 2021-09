Das Transferkarussell hat sich zum 1. September noch einmal kräftig an der Kirschenallee gedreht. TuS Mechtersheim vermeldet drei weitere Abgänge: Die Gebrüder Patrick und Yanick Haag sind zum Konkurrenten BFV Hassia Bingen in die Oberliga-Gruppe Nord gewechselt. Luca Marino schloss sich dem Verbandsligisten ASV Fußgönheim an.

Innenverteidiger Nik Bauer (19 Jahre), der in der U19-Bundesliga für den SV Darmstadt auflief, kommt dagegen kurzfristig zu den Römerbergern. Mittelfeldspieler Geri Hasa (26 Jahre), zwischenzeitlich für den VfR Mannheim in der Verbandsliga Baden mit Ex-Trainer Ralf Schmitt am Ball, spielt auch wieder für Mechtersheim.