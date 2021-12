Christopher Koch (27) verlässt in der Winterpause Fußball-Oberligist FV Dudenhofen und schließt sich als Trainer TuS Wollmesheim, Zweiter der B-Klasse Südpfalz Mitte, an. Das teilte Florian Kober, Sportlicher Leiter der Dudenhöfer, am Samstagnachmittag der RHEINPFALZ auf Anfrage mit.

Stürmer Koch habe der Mannschaft am Freitagabend mitgeteilt, aus familiären Gründen keine Oberliga mehr spielen zu wollen, sagte FV-Sportdirektor Christian Schultz: „Er war immer zuverlässig und ein guter Spieler. Wir hätten ihn im Winter nicht frei geben müssen, wollten ihm aber nicht im Weg stehen.“

Zwei Aufstiege

Viele von Kochs Freunden spielten in Wollmesheim. Der 27-Jährige kam 2016 von Verbandsligist Jahn Zeiskam nach Dudenhofen und machte Erfolge wie die zwei Oberligaaufstiege und das Pokal-Halbfinale gegen Drittligist 1. FC Kaiserslautern mit.

In dieser Saison erzielte Koch in sechs Einsätzen vier Tore. In der Vergangenheit erwehrte er sich stets der Konkurrenz um Topstürmer wie Julian Scharfenberger, Marvin Sprengling und Paul Stock.