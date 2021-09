Zum Heimspielauftakt in der Frauen-Verbandsliga erwartet der FV Dudenhofen am Samstag (17.30 Uhr, Kunstrasen) DSG Breitenthal. „Wir haben etwas gutzumachen“, sagt Dudenhofens Coach Dimitris Petavrakis im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Beim SC Siegelbach II gab es eine Niederlage.

In der Trainingswoche galt es, die Effektivität vor dem gegnerischen Tor zu verbessern: „Wir haben auf jeden Fall am Abschluss und an der Kreativität gearbeitet“, so der Coach. Die Kreativität sollte durch einen höheren Spaßfaktor im Angriffsdrittel gesteigert werden. Einen Kreativitätsschub könnte auch Neuzugang Laura Kerstan mitbringen.

Die Außenspielerin steht vor ihrem Pflichtspieldebüt im schwarz-gelben Dress. Breitenthal steigt erst in die Saison ein. Das letzte Aufeinandertreffen fand am 19. Oktober 2019 statt. Breitenthal siegte 3:0. Die Mannschaften von damals unterscheiden sich aber deutlich von denen heute.