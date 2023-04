Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Unnötig“, teilte Florian Kober, Sportlicher Leiter des FV Dudenhofen, schon kurz zu Beginn der Verlängerung des Pokalachtelfinals beim SV Morlautern mit. Am Ende scheiterte die Mannschaft 5:6 (1:1, 1:1) im Elfmeterschießen.

Doch am allerunnötigsten an diesem Mittwochabend im Oberligaduell schien dem besonnenen Kober, der Ausgleichstreffer der Morlauterer in der 80. Spielminute, der seine Stimme dann doch etwas