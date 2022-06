Jule Brand, Fußballnationalspielerin aus Dudenhofen, scheint für die Europameisterschaft im kommenden Monat in England gerüstet. Im abschließenden Testspiel im Erfurter Steigerwaldstadion stand Brand zwar nicht in der Anfangsformation, kam aber in der Schlussphase und erzielte beim 7:0 gegen die Schweiz das 6:0.

Brand erlernte das Fußballspielen bei JFV Ganerb und FC Speyer 09.