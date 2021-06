Zehn Vorbereitungsspiele hat Oberligist FC Speyer 09 vor der neuen Saison angesetzt, wie der Verein mitteilte. Dabei galt es natürlich in erster Linie abzuwägen, wann aufgrund der Corona-Bestimmungen überhaupt wieder Partien möglich sind. So steht im Juni zunächst die Arbeit auf dem Platz im Vordergrund.

Los geht’s am Sonntag, 4. Juli (11 Uhr) im Sportpark mit dem Bruder-Duell gegen die eigenen Regionalliga-A-Junioren. Höhepunkt wird die Partie gegen den Ex-Zwei- und heutigen Regionalligisten VfR Aalen (Sonntag, 11. Juli, in Niederkirchen). Die Baden-Württemberger halten sich zu einem Trainingslager in der Gegend auf. Gar international geht’s am Samstag, 24. Juli (16), gegen den französischen Regionalligisten FCSR Haguenau zu.

Weitere Termine: Dienstag, 6. Juli (19.30 Uhr), bei FSV Offenbach (Landesliga); Mittwoch, 14. Juli (19 Uhr), beim 1. FC Bruchsal (Oberliga); Samstag, 17. Juli (16 Uhr), gegen Bienwald Kandel (Verbandsliga); Sonntag, 25. Juli (16) gegen FC Zuzenhausen (Verbandsliga); Sonntag, 1. August (16), bei Viktoria Herxheim (Landesliga); Mittwoch, 4. August (19), bei ATSV Mutschelbach (Verbandsliga).

Einen Trainingstag mit drei Einheiten plant Coach Thomas Heuß am Samstag, 31. Juli. Für die Generalprobe am Sonntag, 8. August (15 Uhr), fanden die Speyerer mit den Hessen des 1. FC Erlensee den gewünschten Oberligisten.