Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit einiger Zeit nimmt Maurizio De Vico in Kaiserslautern die Möglichkeit wahr, sich im Nachwuchsleistungszentrum Fröhnerhof zum hauptberuflichen Trainer ausbilden zu lassen.

Das Vorhaben des gebürtigen Speyerers geht nunmehr in eine entscheidende Phase: Der 1. FCK stellt ihn ab 1. Juli als Ausbilder für die Unter-16-Jährigen an. Das Trainingszentrum am Fröhnerhof,