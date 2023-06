Florian Butscher (20, zentrales Mittelfeld) heißt der jüngste Neuzugang von Fußball-Oberligist TuS Mechtersheim. Und schon jetzt hält sein neuer Verein große Stücke auf ihn. Butscher spielte für die B- und A-Junioren des SV Waldhof, zuletzt in der Verbandsligamannschaft. Der Trainingsauftakt in Mechtersheim erfolgt am Montag, 19. Juni.