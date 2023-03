Das Auf und Ab bei A-Klassist FV Berghausen nach der Winterpause geht weiter. Nach den Höhepunkten Pokaleinzug und Derbysieg gab es am Mittwoch eine 1:3 (1:1)-Heimniederlage gegen SV Altdorf-Böbingen. Für den Tabellenvierten Berghausen und die Gäste, die wohl verbliebene Restzweifel am Abstieg beseitigten, scheint die Punkterunde gelaufen.

Steven Skalitz (13.) brachte den FVB in Führung. Später übernahm Altdorf-Böbingen das Kommando, was zum Ausgleich kurz vor dem Pausenpfiff führte. In der zweiten Hälfte köpfte Berghausens Borislav Custic noch an den Pfosten. Wie aus dem Nichts zog der SV in Front (69.) und erhöhte nach einem Konter (82.).